16 lipca w Szamotułach będziemy obchodzić Święto Policji! Z tej okazji przypominamy historię utworzenia szamotulskiej komendy

159 policjantów z Szamotuł będzie obchodziło swoje święto

W powiecie szamotulskim służy łącznie 159 policjantów, w tym 7 dzielnicowych w Szamotułach, 5 we Wronkach, 3 w Pniewach, 3 w Dusznikach, 3 w Obrzycku oraz 3 w Kaźmierzu. To oni, na co dzień dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, będą celebrować swoje święto we wtorek, 16 lipca.