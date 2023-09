Akcja Sprzątanie Świata 2023. Młodzież ze szkół powiatu szamotulskiego razem na rzecz czystego środowiska

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i utrata różnorodności biologicznej - to tylko niektóre zagrożenia, jakie czyhają na naszą planetę. Dbanie o jej dobro i czystość to nie tylko obowiązek, ale również ogromna szansa na jej ochronę i przywrócenie równowagi ekologicznej. Na szczęście każdy z nas, nawet drobnym gestem, może wpłynąć na dobro Ziemi - udowodnili to uczniowie szkół powiatu szamotulskiego, dołączając do akcji Sprzątanie Świata 2023.

W miniony piątek i weekend powiatowe szkoły w Szamotułach i Wronkach połączyły siły w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata - Polska. Celem inicjatywy było zaangażowanie młodych ludzi w dbanie o środowisko naturalne poprzez sprzątanie terenów publicznych i edukację ekologiczną.