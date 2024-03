Duże zmiany w szamotulskim szpitalu. Rozpoczyna się budowa Centrum Diagnostycznego o wartości 3,5 mln złotych

Nadchodzą duże zmiany. Nowoczesny sprzęt, dodatkowe wejście do szpitala i wygodna poczekalnia

Jednym z głównych założeń projektu jest gruntowna renowacja laboratorium analitycznego oraz pracowni serologii, które zostaną lepiej dostosowane do potrzeb pacjentów. Planowane jest także utworzenie nowego laboratorium mikrobiologicznego, wyposażonego w nowoczesną aparaturę do zaawansowanych badań. W ramach Centrum Diagnostycznego będą także dostępne zaawansowane technologie, takie jak tomograf, aparaty RTG i USG. Dodatkowo, pacjenci będą mieli do dyspozycji wygodną poczekalnię z systemem numerkowym do rejestracji.