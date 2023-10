Działa już gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1! Jest dostępny dla wszystkich dzieci z gminy Natalia Nowotna

Pixabay

W Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach pojawił się nowy powód do uśmiechu. Od teraz, codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00, w szkole działa gabinet stomatologiczny. Fakt ten cieszy zarówno uczniów, jak i ich rodziców, ponieważ teraz dostęp do opieki stomatologicznej stał się jeszcze bardziej wygodny i dostępny.