Dzień Tradycji Służby Więziennej. Rozmowa z ppłk Zbigniewem Konopackim w Izbie Tradycji i Pamięci wronieckiego więzienia

W okresie funkcjonowania PRL-u nie było żadnego punktu odniesienia do wcześniejszej tradycji więziennej. Ta tradycja była kształtowana zupełnie na nowo, w myśl założeń narzucanych, w których wszystko było uporządkowane według ideologii, nie tylko wewnątrz zakładu, ale także na zewnątrz. Tak samo przejawiało się to w życiu i funkcjonowaniu więźniów, jednak głównie mam na myśli wzorce i działania służby więziennej. Nie było wtedy odniesień do dobrych wzorców z okresu II Rzeczypospolitej, czyli okresu przedwojennego, a możliwość powrotu do tych wzorców była dopiero w okresie po zmianie ustrojowej - mówi podpułkownik Zbigniew Konopacki.