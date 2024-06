Ekipa Stel Gym Fitness także brała udział w Formoza Challenge 2024 w Obornikach! [ZDJĘCIA]

Pierwszy raz na Formozie Oborniki 2024 i już wiemy, że to nie ostatni! Choć ekipa ma doświadczenie biegowe, to bieganie w błocie jest zupełnie inną parą kaloszy - ale w pozytywnym sensie! Walka z lepkim żywiołem, pokonywanie wielu przeszkód i poczucie wspólnoty w zespole, to właśnie to nas kręci! - mówią uczestnicy. - Działaliśmy zgodnie z ideą Formozy "Nigdy nie zostawiamy swoich". Siła zdobyta na cross-fitowych zajęciach z Agnieszką Stelmaszyk z STEL Gym&Fitness Szamotuły okazała się nieoceniona! Niestety, burza z piorunami pokrzyżowała nam plany i nie udało się pokonać wielkiej wody z tyrolką w tle. Jest to jednak jedynie motywacja do powrotu!