Historyczna podróż przez Pniewy w okresie wojennym

Jak przekazali organizatorzy, spotkanie było bardzo interesujące.

- Pan Jarosław przekazał wiele nowych i ciekawych informacji na temat naszej przeszłości. Uczestnicy wykładu mieli także możliwość zobaczyć prezentację zdjęciową. Była to kolejna „żywa” lekcja historii i na pewno nie ostatnia, ponieważ taka forma poznawania przeszłości spotyka się z dużym zainteresowaniem.

O losach miasta podczas II Wojny Światowej można również przeczytać na stronie internetowej gminy.

„_Od września 1939 do początku 1945r. miasto znajdowało się w rękach niemieckich. Mieszkańcy miasta przeżywali liczne wysiedlenia (łącznie ponad 200 Polaków), konfiskaty mienia (obejmujące przedsiębiorstwa, warsztaty oraz sklepy), aresztowania, zsyłki do obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej. Miasto zostało wyzwolone 25 stycznia 1945 roku, kiedy to ostatnie jednostki niemieckie je opuściły, udając się w kierunku Kwilcza. Półtorej godziny później na ulicach Pniew pojawiły się pierwsze czołgi Armii Czerwonej, a 27 stycznia w budynku ratusza usytuował się sztab marszałka Gieorgija Żukowa. W tym samym czasie lotnictwo niemieckie dokonało jeszcze kilku nieszkodliwych nalotów na miasta. Mimo że samo miasto zostało wyzwolone w sposób bezkrwawy, w trakcie oczyszczania terenu gminy Pniewy i rejonów przyległych z niedobitków wojsk hitlerowskich - straciło życie 52 żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej_”.