Kąpieliska w Szamotułach i okolicy - czynne 3.07. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Kąpieliska w Szamotułach. Gdzie można kąpać się w Szamotułach i w okolicy?

Kąpielisko w Pamiątkowie

Kąpielisko nad Jeziorem Mormin

Kąpielisko Miejskie Oborniki

Kąpielisko Kiekrz na Jeziorze Kierskim w Kiekrzu

Kąpielisko: Wartosław

Kąpielisko Strzeszynek na jeziorze Strzeszyńskim

Kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Krzyżownikach

Kąpielisko w Niepruszewie

Kąpieliska w pobliżu Szamotuł

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.