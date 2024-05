Kierowca przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Co za to grozi?

Apelujemy do kierowców o rozważną i ostrożną jazdę. Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków drogowych, to często główne przyczyny wypadków drogowych, w których giną niewinni ludzie. Warto więc zwolnić i zachować maksimum ostrożności, aby nie doprowadzić do niepotrzebnej tragedii - przypominają szamotulscy policjanci.