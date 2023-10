Kradzież roweru była tylko wierzchołkiem góry lodowej! Podejrzany otrzymał zarzuty kradzieży samochodu i posiadania narkotyków

Kradzież roweru ujawniła historię przestępczą mieszkańca Poznania

Sprawdzanie stanu trzeźwości wykazało, że 31-latek miał 0,78 promila alkoholu w organizmie. Podczas przeszukania samochodu, którego kierował, funkcjonariusze znaleźli również środek psychotropowy. Co więcej, okazało się, że nie posiadał nigdy uprawnień do kierowania samochodem.

Podczas zatrzymania podejrzanego, który przebywał na terenie Kaźmierza, okazało się, że kierował samochodem marki Opel Signum, który prawdopodobnie został skradziony w Poznaniu. Dodatkowo, mężczyzna użył tablic rejestracyjnych należących do innego pojazdu, co stanowiło kolejne przestępstwo.

Mężczyźnie postawiono aż 5 różnych zarzutów za przestępstwa i wykroczenie!

Mężczyzna został zatrzymany i skradzione auto zostało zabezpieczone przez policję, aby mogło wrócić do właściciela. Po wytrzeźwieniu, przesłuchano go, a postawiono mu pięć zarzutów za przestępstwa oraz jeden zarzut za wykroczenie. Obejmują one kradzież z włamaniem do samochodu w Poznaniu, kradzież roweru w Szamotułach, używanie nieprzypisanych tablic rejestracyjnych, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, posiadanie narkotyków oraz kierowanie samochodem bez uprawnień.