Mammobus w Szamotułach. Bezpłatne badanie dla kobiet w profilaktyce raka piersi

Rak piersi to jedna z najczęściej występujących form nowotworów u kobiet na całym świecie. Walka z tą chorobą jest priorytetem w dziedzinie zdrowia publicznego. Kluczowym elementem w zwalczaniu raka piersi jest jego wczesne wykrycie.

Mobilna pracownia mammograficzna

Dla kogo badania?

Program jest przeznaczony szczególnie dla kobiet w wieku 50-69 lat , które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. W tym wieku ryzyko zachorowania na raka piersi znacząco wzrasta, dlatego program Mammobus kieruje się właśnie do tej grupy wiekowej, zachęcając do regularnych badań profilaktycznych.

Ułatwienie dostępności badań profilaktycznych

Pomimo tego, że mammografia jest niezwykle ważnym badaniem, wielu kobietom brakuje dostępu do tego badania ze względu na różnorodne przeszkody, takie jak odległość punku badań czy trudności finansowe. Program Mammobus to mobilna, specjalistyczna naczepa wyposażona w mammograf, która podróżuje do różnych miejscowości, aby umożliwić kobietom przeprowadzenie tego kluczowego badania bez konieczności dalekich podróży.