Niebezpieczna środa na szamotulskich drogach. Dwa zdarzenia Jakub Czekała

Dwie osoby poszkodowane, które trafiły do szpitala, to bilans dwóch środowych wypadków, do których doszło na terenie gminy Szamotuły. Do pierwszego z nich doszło w Kąsinowie, do drugiego w Lipnicy.