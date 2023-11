Niebezpiecznie w okolicach Bytynia. Trzy dni i trzy zdarzenia drogowe

Seria zaczęła się w godzinach późnopopołudniowych w czwartek 2 listopada. Wówczas dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego KP PSP w Szamotułach odebrał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wypadku z udziałem samochodu ciężarowego oraz busa w Bytyniu.

Na miejsce skierowani policję, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także strażaków z Bytynia, Kaźmierza i Szamotuł.

Okazało się, że doszło do klasycznego najechania, a w zdarzeniu udział brały nie dwa, a trzy samochody – prócz ciężarowego i busa, również auto osobowe. Szczęśliwie uczestnicy nie doznali poważniejszych obrażeń.

Sobota dla ochotników z Bytynia rozpoczęła się wyjazdem do kolizji. Około godziny 10.30 strażaków zaalarmowano do zdarzenia w okolicach Młodaska. Okazało się, że do rowu wpadł tam osobowy fiat. Nikomu nic się nie stało, ucierpiało tylko włoskie auto.

Kolejna kolizja miała miejsce przed godziną 16 w samym Bytyniu. Wówczas strażacy z Bytynia oraz policja zabezpieczali miejsce zdarzenia w ciągu drogi krajowej nr 92. Samochód osobowy Cupra Born uderzył w słup. Auto zostało dość poważnie uszkodzone, jednak osoby nim podróżujące nie wymagały opieki medycznej. Z powodu tego zdarzenia ruch przez pewien czas był utrudniony.