Niedaleko Szamotuł złowił ogromne ryby! Największa z nich ważyła 21 kilogramów

Wszystkie te elementy są kluczowe w wędkarstwie karpiowym, ale najistotniejszym czynnikiem jest czas spędzony nad wodą. To właśnie on daje nam doświadczenie i pozwala wyciągnąć wnioski, co robimy dobrze, a co jeszcze trzeba poprawić, aby łowić największe okazy. Uważam, że niezwykle istotne są również pokora i cierpliwość, ponieważ sukces nie zawsze przychodzi natychmiastowo - podsumowuje.