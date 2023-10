Noc Bibliotek w Szamotułach zgromadziła miłośników książek, komiksów i filmów! Na uczestników czekało wiele atrakcji

Noc Bibliotek w Szamotułach z masą atrakcji. W programie znalazły się quizy, gra miejska i absurdalne komiksy!

W bibliotece czekało także mnóstwo atrakcji związanych z książkami, filmami i komiksami. Uczestnicy mogli zmierzyć się z bibliotecznym quizem "Film wśród książek ukryty". Na przestrzeni biblioteki rozstawiono 45 cytatów z ekranizacji książek, a zadaniem uczestników było ich odnalezienie i odgadnięcie tytułów, z których pochodzą. Nie było to łatwe zadanie, ale stanowiło wyzwanie dla miłośników literatury i kina.

Tradycyjnie Noc Bibliotek w szamotulskiej bibliotece, rozpoczęła się od gry miejskiej, która przyciągnęła nieustraszonych uczestników pomimo deszczowej aury. Drużyny wcieliły się w role pisarzy i scenarzystów, rozwiązując zagadki na mapie miasta. Ich wysiłki doprowadziły do odkrycia tajemniczego hasła końcowego. W teren wyruszyło aż 10 drużyn, które stanęły na wysokości zadania.

W wypożyczalni młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach zachęcała gości do tworzenia absurdalnych komiksów. Efektem były niebanalne dzieła, które można teraz przeczytać w wypożyczalni. Za to w czytelni uczestnicy mogli posłuchać audiobooków dzięki Powiatowej Bibliotece Publicznej w Szamotułach. Dla dzieci dostępne były roboty edukacyjne Photon, które cieszyły się dużą popularnością.

Nie zabrakło zabaw dla maluchów

Dla młodszych uczestników przygotowano wiele atrakcji, w tym zabawę "Kim jestem?" w filmowej wersji gry, gdzie gracze musieli odgadnąć postać, którą "zakładali" na głowę. Za to dla najmłodszych czytelników przewidziano atrakcje, takie jak zajęcia z book foldingiem, czyli składania książek w formę jesiennych jeżów. Były również zabawy i zagadki, które po prostu trudno było odgadnąć!

Absurd nie czytać... i nie oglądać!

Wieczór uwieńczono seansami retro bajek w kinie "Bajka". To była wyjątkowa okazja, zarówno dla dzieci, które mogły zobaczyć te kultowe produkcje po raz pierwszy, jak i dla dorosłych, którzy wrócili sentymentalnie do przeszłości.

Noc Bibliotek w Szamotułach połączyła miłośników książek i filmów, zarówno młodszych, jak i starszych. To także dowód na to, że biblioteka to nie tylko miejsce czytania, ale także kreatywności, zabawy i integracji społeczności. Uczestnicy tegorocznej edycji wydarzenia już wyczekują kolejnej Nocy Bibliotek w przyszłym roku!

Partnerami wydarzenia byli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach, Biblioteka przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi, SzOK Szamotulski Ośrodek Kultury oraz kino "Halszka".