Nowe ławki i kosze na śmieci pojawiły się we Wronkach

Ławki i kosze na śmieci to niepozorne, ale kluczowe elementy infrastruktury miejskiej, które znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców oraz estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej.

Ławki w przestrzeni miejskiej zapewniają mieszkańcom miejsca do odpoczynku. Są niezbędne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, czy osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują przerwy podczas spacerów czy zakupów. Za to kosze na śmieci są kluczowe dla utrzymania czystości w mieście. Odpowiednio gęsto rozmieszczone kosze na śmieci wręcz zachęcają do ich używania.