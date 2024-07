OSP Sękowo istnieje już 100 lat! Oto historia powstania jednostki i archiwalne zdjęcia

29 czerwca 2024 roku OSP Sękowo świętowało 100-lecie istnienia. Z tej okazji przypominamy historię powstania jednostki oraz przedstawiamy archiwalne zdjęcia!

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie

Początki OSP w Sękowie sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia. W 1924 roku, na początku lutego, podczas spotkania mieszkańców wsi, zapadła decyzja o powołaniu jednostki straży pożarnej.

Założycielami drużyny strażackiej i członkami pierwszego zarządu byli Herman Geubauer, Kazimierz Janiszewski i Szczepan Barczewski. Na początku strażacy wyposażeni byli w ręczną pompę ciągniętą przez konie.

Po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej reaktywowano działalność sękowskiej straży. Pierwszy powojenny zarząd utworzyli Józef Korpik, Feliks Henczke, Jan Cieloszyk, Antoni Fizyngier, Władysław Wilczek. Chociaż czasy nie sprzyjały rozwojowi jednostki, zarząd starał się dbać o to, by sprawność bojowa była jak najwyższa i by pozyskiwać niezbędne do działań gaśniczych wyposażenie.

W 1951 roku powołano zupełnie nowe władze jednostki i był to pierwszy zarząd z tak ściśle określonymi funkcjami. Prezesem został Franciszek Głuchy, komendantem Marcin Guzek, sekretarzem Stanisław Głuszak, skarbnikiem Stanisław Napierała. Na czele komisji rewizyjnej, stał Józef Borowiak, Członkami komisji byli Kazimierz Górny i Alojzy Wieczorek.

Zarząd prezesa Franciszka Głuchego przyczynił się do pozyskania przez jednostkę motopompy typu M-200. W tamtych czasach standardowym wyposażeniem większości jednostek były sikawki ręczne, których obsługa wymagała zaangażowania co najmniej kilku osób. Motopompa M-200 miała niską wydajność, pozwalała na podanie tylko jednego skutecznego prądu wody na ograniczoną odległość, ale dla jednostek posiadających taką maszynę był to olbrzymi postęp. Sękowską ,,dwusetkę" święcił uroczyście sam ksiądz radca Józef Biały, ówczesny proboszcz parafii wilczyńskiej.

„Konie do ognia"

Kolejnym milowym krokiem w działalności OSP Sękowo było zbudowanie w 1962 roku przez mieszkańców, w czynie społecznym, nowej remizy, która służy strażakom do dziś.

Niestety, przez wiele jeszcze lat w strażnicy nie garażował żaden samochód. Motopompę ciągnięto do akcji zaprzęgiem konnym. Na niektórych domach w Sękowie widniały tabliczki z informacją „konie do ognia". Od lat siedemdziesiątych coraz częściej do akcji używano ciągnika rolniczego z przyczepą.

Zmiany i innowacje

W 1978 roku nowym prezesem został wspominany już Józef Borowiak, komendantem Adam Klekotko, a gospodarzem Bronisław Subsar. Przy swoich funkcjach pozostali przez 3 lata sekretarz Kazimierz Jankowski i skarbnik Edward Henczke.

Wkrótce po wyborze nowego zarządu pozyskano motopompę nowszej generacji, której mechanikiem został długoletni sołtys naszej wioski Mieczysław Głuchy. OSP podkreśla, że o jego oddanej pracy świadczyły coraz lepsze wyniki naszej jednostki na zawodach pożarniczych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych prezesem OSP Sękowo był Zbigniew Juśkiewicz, którego po trzech latach na stanowisku zastąpił dotychczasowy komendant, Adam Klekotko.

W latach dziewięćdziesiątych różne funkcje w zarządzie pełnił bardzo oddany tutejszej jednostce sp. Bronisław Płowiec. W 1998 roku zarząd uzupełniono wybierając na prezesa druha Tadeusza Czaprackiego, a na komendanta Bogumiła Hołdernego.

Zaangażowanie i rozwój

Zarząd druha Tadeusza, który przewodniczy straży do dziś, podjął skuteczne starania o pozyskanie większego wozu strażackiego na miejsce żuka, przydzielonego jednostce dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Odnawiano też strażnicę i poprawiano estetykę jej otoczenia. Z udziałem strażaków budowano też amfiteatr.

W ramach uroczystości z okazji 75 rocznicy powstania jednostki, otrzymała ona swój pierwszy sztandar. Ufundowały go zakłady pracy, prywatni przedsiębiorcy, strażacy, a także wielu mieszkańców Sękowa. 2 maja 1999 roku Sztandar poświęcił ksiądz proboszcz Włodzimierz Lisek. Rok wcześniej w 1998 strażacy, po raz pierwszy przygotowali imprezę z okazji Dnia Dziecka. Dzień dziecka stał się naszą doroczną imprezą. W 2024 roku obchodzono go 27 raz.

Drużyny OSP Sękowo biorą również udział w zawodach. W najlepszych latach działalności, jednostce udało się wystawiać do rywalizacji drużyny we wszystkich konkurencjach. Angażuje również młodzież. Obok drużyn męskich, swoje umiejętności na zawodach sprawdza również drużyna żeńska naszej jednostki, która została powołana w 2007 roku i działa już 17 lat.

Tak jest dzisiaj

Obecnie w skład zarządu wchodzą prezes Tadeusz Czapracki, naczelnik Radosław Wachnik, sekretarz Bernadeta Napierała, skarbnik Żaklin Kofel, zastępca naczelnika Krzysztof Hołderny. Komisję rewizyjną tworzą Damian Lura, Adrian Maraszek, Justyna Napierała. Gospodarzem strażnicy jest Sergiusz Strzelczak i Krzysztof Ochla.

Od roku 2012 wozem jednostki był mercedes zakupiony w zaprzyjaźnionej z Dusznikami gminie Fassberg. Zastąpił on poczciwego stara, który służył jednostce przez wiele lat. Od 2023 roku strażacy mają również nowy wóz bojowy marki IVECO.

W 2014 roku, na uroczystości 90-lecia, od ówczesnego zarządu gminnego OSP otrzymało figurę Św. Floriana, która strzeże Sękowa stojąc na dachu strażnicy.

Zobacz archiwalne zdjęcia:

100-lecie istnienia OSP Sękowo

W sobotę, 29 czerwca 2024 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie. Wydarzenie to zgromadziło licznych gości i mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych wraz z pododdziałami i zaproszonymi gośćmi, którzy przemaszerowali ulicami Sękowa na plac przy boisku sportowym. Następnie odbyła się polowa msza święta w intencji wszystkich strażaków, którą celebrował ksiądz proboszcz Robert Zając.

Oficjalne rozpoczęcie obchodów nastąpiło po złożeniu meldunku o rozpoczęciu uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego dh Zenonowi Pawlaczykowi przez dowódcę uroczystości dh Radosława Wachnika. Zaproszonych gości i strażaków powitał Prezes OSP Sękowo dh Tadeusz Czapracki.

Kulminacyjnym punktem obchodów było wręczenie medali, odznaczeń i okolicznościowych statuetek zasłużonym druhom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Zygmunt Kapler, dh Adam Lura, dh Krzysztof Ochla.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Krzysztof Hołderny, dh Adam Hołderny.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Bernadeta Napierała, dh Radosław Wachnik, dh Daniel Wachnik, dh Damian Lura, dh Adrian Maraszek, dh Ryszard Pacholak.

Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: dh Żaklin Kofel, dh Julia Kofel, dh Marta Kofel, dh Sergiusz Strzelczak.

Za długoletnią służbę wyróżnieni zostali:

- 55 lat – dh Józef Strzelecki,

- 30 lat – dh Adam Lura,

- 20 lat – dh Krzysztof Hołderny, dh Adam Hołderny,

- 15 lat – dh Daria Napierała, dh Lucyna Borowska.

Statuetki za wybitną i wieloletnią działalność na rzecz jednostki OSP w Sękowie otrzymali: dh Józef Strzelecki, dh Edward Henczke, dh Kazimierz Jankowski.

Po uroczystym apelu mieszkańcy Sękowa i zaproszeni goście zostali zaproszeni na piknik strażacki, gdzie czekały na nich liczne atrakcje i wspólne świętowanie.

