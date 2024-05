Oszust podawał się za pracownika banku. Jedna z pokrzywdzonych straciła ponad 52 tysiące złotych

Z uzyskanych informacji wynikało, iż do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, który podawał się za pracownika firmy, która udziela pożyczek i przekazał jej, że na jej nazwisko ktoś chce zaciągnąć kredyt. Jako że pokrzywdzona nie wnioskowała o kredyt, nieznajomy poinformował ją, że będą powiadamiali departament bezpieczeństwa banku. Po zakończonej rozmowie, po chwili do kobiety zadzwonił kolejny mężczyzna, który podawał się za pracownika banku i powiedział, że otrzymał informację, że wyciekły jej dane osobowe. Mężczyzna ten miał dostęp do jej danych dotyczących konta - informuje st. asp. Sandra Chuda.