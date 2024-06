Piotr Lisek sportowiec z Dusznik zajął 6. miejsce na Mistrzostwach Europy

W Rzymie od 7 do 12 czerwca odbywały się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Rywalizowali tam o najwyższe trofea najlepsi sportowcy starego kontynentu. Wśród nich był pochodzący z Dusznik Piotr Lisek. Ostatecznie sportowiec z powiatu szamotulskiego zajął szóste miejsce.

Jak sam przyznał nie jest to wynik, który by go satysfakcjonował.