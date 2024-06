Podwyżka czesnego w jednym z szamotulskich przedszkoli. Spowodowała nie małe zamieszanie

Podwyżki czesnego w jednym z szamotulskich przedszkoli

Burmistrz miasta tłumaczy: "nie podjęliśmy żadnych decyzji związanych ze zmniejszeniem dotacji"

Do oświadczenia odniósł się burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, który sprostował komunikat i zarzuty o "niezapowiedzianym, nagłym i bardzo dużym zmniejszeniem dotacji"

Przede wszystkim ani ja, ani obecna Rada Miasta i Gminy Szamotuły nie podjęliśmy żadnych decyzji związanych ze zmniejszeniem dotacji. Tym bardziej na wysokość tej dotacji nie ma wpływu – jak to sugeruje radny Mikołaj Trąbczyński – organizacja Dni Szamotuły, czy inne wydatki gminy. - czytamy w oświadczeniu burmistrza.

Warto podkreślić, że wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych zależy od wielu czynników, takich jak liczba dzieci w przedszkolach publicznych, czy wysokości subwencji otrzymanej na dzieci niepełnosprawne, co również podkreślił burmistrz.

W miniony wtorek, w związku ze zmianą wysokości dotacji, zorganizowałem spotkanie informacyjne z siostrami dyrektor niepublicznych przedszkoli w Szamotułach i Lipnicy. Byłem po nim przekonany o zrozumieniu dla zaistniałej sytuacji - dodał. - Funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli zakłada współudział finansowy rodziców przedszkolaków, a dotacja ma pokryć jego działalność tylko w części. Inne niepubliczne przedszkola w mieście mają o kilkaset procent większą odpłatność. Cieszę się, że siostry mają ją niższą, ale jak same wskazały podczas spotkania, wzrosły im koszty wynagrodzeń, energii i inne. Dlatego uzasadnianie rodzicom przedszkolaków podwyżki odpłatności z 200 na 350 zł. tylko z powodu zmniejszenia dotacji (o 85 zł) uważam za nieuczciwe. Dlatego przedstawiam powyższe wyjaśnienie.

Dyrektor przedszkola przeprasza za nieporozumienie

Do sytuacji odniosła się siostra Beata Jank, dyrektor Przedszkola Niepublicznego im. Świętego Zygmunta Felińskiego w Szamotułach, tłumacząc zamiary wcześniejszej publikacji.

w nawiązaniu do publikacji, które pojawiły się w ostatnim czasie

w mediach społecznościowych, odnośnie spraw ekonomicznych naszego Przedszkola, pragnę wyjaśnić, że nie było moją intencją upublicznianie naszych spraw wewnętrznych, szukania winnych, a tym bardziej obarczania kogokolwiek odpowiedzialnością. Wyrażam ubolewanie, że podany przeze mnie w wielkim uproszczeniu komunikat wewnętrzny, stał się powodem oskarżeń skierowanych wobec Pana Burmistrza i Jego Rady, za co przepraszam.

Przez lata istnienia naszego Przedszkola starałam się utrzymać jak najniższe czesne. Niestety, drastyczne podwyżki dotknęły także naszą Placówkę. Otrzymywana dotacja i czesne pozwalały na funkcjonowanie Przedszkola, choć nakazywały duże ograniczenia. Aktualizacja kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, która nastąpiła w maju br., z jednorazowym potrąceniem od 01 stycznia 2024 r., zmusiły mnie do zwrócenia się do Was, Drodzy Rodzice, o większe współdziałanie. Zawsze spotykałam się z ogromnym zrozumieniem i wspaniałą współpracą z Waszej strony, na czym korzystają Wasze dzieci.