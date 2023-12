Pogoda na święto Trzech Króli 2024 w Ostrorogu. Co przewidują meteorolodzy?

Sprawdź prognozę pogody na Trzech Króli 2024 w Ostrorogu. Jaka będzie temperatura oraz czy możemy spodziewać się opadów deszczu lub śniegu? Co piszemy na drzwiach w Trzech Króli? Sprawdź znaczenie napisu "C + M + B". Kiedy obchodzimy to święto? Co oznaczają dary złożone przez mędrców narodzonemu Chrystusowi? Sprawdź swoją wiedzę w temacie święta Trzech Króli.

Pogoda na Trzech Króli

Przez zmieniający się klimat, coraz trudniej jest przewidzieć, jakie warunki pogodowe będą panować. Chcesz wiedzieć, jaka jest przewidywana prognoza pogody na święto? Śledź ten materiał. Kiedy tylko pojawi się pierwsza prognoza, na pewno zobaczysz ją w tym materiale.

Trzech Króli - pogoda w poprzednich latach

W przeciągu ostatnich kilku lat raczej nie doświadczaliśmy ostrej zimy. Chociaż w lutym spodziewamy się zimowych warunków, z doświadczenia ostatnich lat wiemy, że nie zawsze musi padać śnieg. Nie zmienia to faktu, że niskie temperatury nie pozwalały nam porzucić zimowych ubrań. Czy w tym roku zima nas zaskoczy?

Co piszemy na drzwiach w Trzech Króli?

Poświęconą podczas Mszy Świętej kredą na drzwiach w Trzech Króli piszemy: C + M + B lub K + M + B oraz datę bieżącego roku. Napis ten jest często błędnie interpretowany. Wiele osób uważa, że litery K, M, B to pierwsze litery imion mędrców (Kacper, Melchior, Baltazar). Nie jest to jednak dobra interpretacja. Napis, który nanosimy na drzwi: C + M + B oznacza "Christus Mansionem Benedicat", co w przełożeniu na polski brzmi: "Niech Chrystus błogosławi ten dom". A krzyżyki pomiędzy literami to nie plusy, a właśnie znak błogosławieństwa.

Kiedy jest Trzech Króli?

Trzech Króli jest świętem kościelnym nakazanym. Oznacza to, że wierni mają obowiązek udać się tego dnia na Mszę Święta. Trzech Króli nie należy do świąt ruchomych. To znaczy, że zawsze obchodzone jest tego samego dnia, a dokładnie 6 stycznia. Tego dnia mamy wolne od pracy. Warto sprawdzić, w jaki dzień wypada święto. Może uda się przedłużyć sobie wolne? Pamiętaj, jeśli 6 stycznia wypada w sobotę, będzie to dzień wolny do odebrania w tygodniu.

Dary Trzech Króli

Święto Trzech Króli, a w zasadzie Objawienie Pańskie lub Epifania, to chrześcijańska uroczystość uczczenia objawienia się Boga człowiekowi. O przybyciu mędrców opowiada fragment z Ewangelii Mateusza. Objawienie Pańskie obchodzimy 6 stycznia. W Polsce, chociaż nie tylko, święto nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy w Polsce oraz trzech landach niemieckich, Austrii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wenezueli, Włoszech i na Cyprze. Objawienie Pańskie było jednym z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół.

W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że mędrcy przybyli do miejsca narodzin Chrystusa, by złożyć mu dary. Każdy z mędrców - Kacper, Melchior oraz Baltazar - składali po jednym darze. Ofiarowane zostały: złoto, kadzidło oraz mirra. Co symbolizują złożone dary? złoto - było jednym z najcenniejszych kruszców oraz symbolem zamożności. W interpretacji można to rozumieć, jako symbol czegoś, czemu chcemy poświęcić większą uwagę oraz trud.

kadzidło - należało do jednych z najdroższych produktów, a jego posiadanie dobrze świadczyło o właścicielu. W różnych interpretacjach można przeczytać, że dym odzwierciedla modlitwy wiernych.

mirra - również jeden z droższych produktów. Mirra to mieszanina ziół. W Polsce święto Trzech Króli jest świętem nakazanym. Dlatego wierni mają obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej, podczas której poświęcona zostaje kreda. Wierni po Mszy Świętej mogą zabrać kredę do domu, by napisać nią na drzwiach "C + M + B" oraz bieżący rok. W wielu miejscach na pamiątkę organizowane są również Orszaki Trzech Króli.

