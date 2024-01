Popularny lek przeciwbólowy dla dzieci wycofany z obrotu. Wykryto w nim pęcherzyki gazu. GIF ostrzega!

APAP dla dzieci wycofany z obrotu. O które partie chodzi?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w ostatnim czasie wycofał z obrotu popularny lek przeciwbólowy dla dzieci. Chodzi o APAP dla dzieci FORTE, a dokładniej o 20 serii tego preparatu. Powodem wycofanie, a także wprowadzenia do dalszego obrotu tego leku było wykrycie w nim pęcherzyków gazu, co doprowadziło do jego spienienia. Pod żadnym pozorem nie należy podawać go swojemu dziecku.

W galerii pod zdjęciem opisanego wyżej leku znajdziecie dokładne numery serii, w których wykryto niepożądane pęcherzyki.