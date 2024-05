Pożar zabytkowego mostu kolejowego Stobnica-Brączewo

Pożar mostu łączącego Stobnicę i Brączewo

Wczoraj wieczorem, około godziny 19:30, doszło do pożaru zabytkowego mostu w okolicach Stobnicy. Pierwotnie zgłoszenie wskazywało na pożar w Stobnicy, co skłoniło strażaków z powiatu obornickiego do natychmiastowej interwencji. Jednak po ustaleniu dokładnej lokalizacji zdarzenia okazało się, że pożar ma miejsce w Brączewie, w gminie Obrzycko, a strażaków z powiatu obornickiego zawrócono do bazy.