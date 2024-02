Prasówka 1.02.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Miasto Obrzycko poinformowało o zmianach, jakie nastąpią w organizacji ruchu na ulicach miasta. Jesteś kierowcą? Sprawdź, co się zmieni.

Historia jednego z szamotulskich policjantów, który po służbie zainterweniował, gdy rozpoznał podejrzanego o kradzież roweru, staje się przykładem czujności i zaangażowania służb także poza godzinami pracy. Do incydentu doszło w Szamotułach. 33-letni mieszkaniec Obornik został zatrzymany po rozpoznaniu przez czujnego funkcjonariusza po służbie.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach coś się szykuje! Potajemne telefony, nieznane osoby, wiadomości od niejakiego Adasia M... Przed uczniami wiele zagadek do rozwiązania. Rąbka tej tajemnicy uchyliło dzisiejsze spotkanie w Muzeum Zamku Górków, do którego dołączył Adam Mickiewicz we własnej osobie!