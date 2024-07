Prasówka 10.07.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Nadszedł dzień na który wszyscy maturzyści czekali z zapartym tchem. Dzień wyników egzaminu dojrzałości. Okazało się, że 84,1 procent wszystkich uczniów podchodzących do obowiązkowych egzaminów, zdało go za pierwszym razem. Przedstawiamy szkoły w Wielkopolsce, gdzie wyniki były najlepsze, a uczniowie zdobyli najwyższe średnie z podstawowych przedmiotów obowiązkowych.

Wieczorem, we wtorek 25 czerwca, na plaży w Pamiątkowie doszło do włamania do przyczepy gastronomicznej. Nieuważni sprawcy dali się jednak "złapać" na nagraniach z kamer monitoringu, co znacznie ułatwiło ich zatrzymanie.