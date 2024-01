Prasówka 12.01.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01, w Szamotułach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Młodzi koszykarze ze szkół w gminie Szamotuły rywalizowali na Igrzyskach Dzieci i Młodzieży! Znamy wyniki”?

Prasówka Szamotuły 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Młodzi koszykarze ze szkół w gminie Szamotuły rywalizowali na Igrzyskach Dzieci i Młodzieży! Znamy wyniki W środę, 10 stycznia, hala sportowa "Wacław" stała się areną sportowej rywalizacji młodych talentów koszykówki ze szkół w gminie Szamotuły, w ramach odbywających się Igrzysk Dzieci i Młodzieży. Zwycięskie drużyny będą reprezentować gminę Szamotuły w kolejnych etapach rozgrywek.

📢 Dwie osoby poszkodowane w szpitalu! Zderzenie dwóch samochodów osobowych pod Chojnem w gminie Wronki W czwartek, 11 stycznia służby ratunkowe otrzymały wezwanie do zdarzenia drogowego, które miało miejsce pod Chojnem, w gminie Wronki. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowy, w wyniku czego dwóch poszkodowanych przewieziono do szpitala.

📢 Pożegnano śp. Leszka Nawrockiego. Uroczystość pogrzebowa komendanta i byłego funkcjonariusza w kościele w Obrzycku W środę, 10 stycznia, pożegnano śp. mł. bryg. w st. spocz. Leszka Nawrockiego. Emerytowany funkcjonariusz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w Obrzycku odszedł na wieczną służbę.

Prasówka 12.01 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe sposoby na wellness – trendy 2024. Świeże podejście do dbania o siebie na pewno przypadnie ci do gustu Nowy rok to nowe sposoby na dobre samopoczucie i zdrowie! W 2024 r. na topie jest sam wellness, ale w ramach dbania o siebie możemy wypróbować ciekawych metod, zabiegów i aktywności. Zebraliśmy prognozy ekspertów, by znaleźć najważniejsze trendy. Zobacz, co będzie modne i popularne w kwestii dobrostanu.

📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Pogoda wiosną 2024 może zaskoczyć, zwłaszcza w kwietniu. Nowa prognoza długoterminowa IMGW aż do maja Wczesna i ciepła wiosna? Nie zapowiada się na to. Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej opublikował nową eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na luty, marzec, kwiecień i maj 2024 roku. Czy wiosna pozwoli na wczesne rozpoczęcie prac na polach, w ogródkach i na pierwsze wiosenne wycieczki plenerowe?

📢 W dniu Finału na ulice Wronek wyruszy 71 wolontariuszy WOŚP! Sprawdź punkty, w których znajdują się puszki WOŚP we Wronkach Sztab WOŚP we Wronkach informuje, że w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulice miasta wyjdzie 71 ochotników wolontariuszy! Sztab zachęca do dostarczenia przedmiotów, które będą licytowane podczas 32. Finału WOŚP we Wronkach. 📢 Marta walczy z nowotworem. Dowiedziała się o nim będąc w ciąży. Potrzebuję waszej pomocy, aby wygrać walkę z chorobą i wrócić do syna Dla pani Marty ze Śremu czas oczekiwania na przyjście na świat upragnionego dziecka to nie był najpiękniejszy okres jej życia. W piątym miesiącu ciąży dowiedziała się, że ma nowotwór, a przed nią seria niezwykle trudnych decyzji. Teraz walczy o życie. Sprawdźcie, jak możecie jej w tym pomóc!

📢 Kurorty, wypoczynek, ceny, moda. Topowe przedwojenne miejscówki nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

