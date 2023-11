Prasówka 15.11.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Jak co miesiąc, Powiat Szamotulski wyróżnił wyjątkową fotografię, która będzie zdobić portal społecznościowy powiatu aż do grudnia. Tym razem wyłoniono dwie zwycięskie fotografie miesiąca listopada. Zobacz, kto wykonał te majestatyczne zdjęcia!

Wtorek 14 listopada negatywnie zapisał się w statystykach służb ratunkowych w powiecie szamotulskim. W krótkim czasie doszło do trzech wypadków. O tym, w którym udział brała ciężarówka na K92, już pisaliśmy. Około południa doszło do dwóch kolejnych.

W niedzielę, 12 listopada, Kino Halszka wypełniło się dźwiękami pieśni patriotycznych i historycznych brzmień, podczas koncertu „Wojenka, wojenka” w wykonaniu zespołu Retro Boys and Band. Wydarzenie było nie tylko pokazem umiejętności utalentowanych artystów, ale również zaproszeniem do wspólnego odśpiewania pieśni, aby w ten sposób uczcić Święto Niepodległości.

Już dzień wcześniej, 10 listopada, w powiecie szamotulskim rozpoczęto obchody z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenia trwały aż do 12 listopada, tym samym tworząc możliwość trwania w duchu patriotyzmu przez cały weekend. Tak świętowano w Szamotułach, Wronkach, Pniewach i Kaźmierzu!

11 listopada był dla uczestników Strzelania Niepodległościowego w Piotrkówku nie tylko powodem do świętowania, ale także okazją do rywalizacji i spędzenia czasu wśród miłośników strzelectwa. W programie wydarzenia znalazło się wiele ciekawych konkurencji, co przyciągnęło sporo chętnych do uczestnictwa. Na strzelaniu pojawiło się 115 osób, spośród których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach zawodów.