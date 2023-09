Prasówka 16.09.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Prasówka 16.09 Szamotuły: pozostałe wydarzenia

Trzmielina oskrzydlona to atrakcyjny krzew ozdobny. Pełnię jej urody można docenić wczesną jesienią, kiedy jej liście przybierają wyjątkowo intensywny czerwony kolor. To od niego jest nazywana płonącym krzewem. Radzimy, jak uprawiać trzmielinę czerwoną w ogrodzie i gdzie ją posadzić, by liście ładnie wybarwiły się. Polecamy też trzmieliny na pniu oraz odmianę do małego ogrodu.