Prasówka 22.12.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Muzyk Piotr Wilczek wybrał Szamotuły jako scenerię do teledysku najnowszej piosenki pod tytułem "Koniec dnia"! Obejrzeć go oraz posłuchać utworu można za pośrednictwem platformy YouTube. Artysta opowiedział o procesie tworzenia klipu oraz wyborze miasta.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Okres świąteczno-noworoczny to czas licznych wyjazdów i podróży – na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu. - Apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożność. Przypominamy również, że w nadchodzących dniach obowiązywać będą ograniczenia w ruchu - czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Transportu Deogowego.

Kiełbasy, sałatki, pieczone mięsa, pierogi, ciasta... Podczas Bożego Narodzenia na stołach wielu Polaków nie brak pyszności, którym trudno się oprzeć. Słabość do nich mają również nasze domowe zwierzaki. Zarówno psy, jak i koty lubią podjadać to, co przeznaczone jest dla ich właścicieli. Dla tych łakomczuchów okres świąt może niestety okazać się niebezpieczny. A jedzenie to nie jedyna pułapka dla zdrowia, jaka na nie czyha. Zobacz, na co jako opiekun psa lub kota powinieneś uważać.