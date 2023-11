Prasówka 23.11.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11, w Szamotułach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pościg za kradzionym Audi przez trzy województwa! Uczestniczyli w nim nasi policjanci”?

Prasówka Szamotuły 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pościg za kradzionym Audi przez trzy województwa! Uczestniczyli w nim nasi policjanci Wracamy do tematu. We wtorkowe popołudnie informowaliśmy o pościgu policyjnym, do jakiego doszło na terenie powiatu szamotulskiego oraz międzychodzkiego. Znamy już więcej szczegółów związanych z tymi wydarzeniami.

📢 Umowa podpisana! Na konta szamotulskiego szpitala wpłynie ponad 14 mln zł! We wrześniu informowaliśmy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zostanie wsparty pokaźną dotacją na rozwój lecznicy. W poniedziałek 20 listopada władze szpitala podpisały umowę na przekazanie ponad 14 milionów złotych. 📢 Na twojej ulicy są źle postawione znaki? Można to zgłosić do Najwyższej Izby Kontroli. Urzędnicy proszą o pomoc w znalezieniu takich miejsc Mandat karny od policjanta można dostać na drodze za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego. Tylko czy na pewno znaki, które wyznaczają te zasady, są właściwie postawione? Sprawę ma zamiar zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Jeśli uważasz, że na twojej drodze oznakowanie jest błędne – możesz to teraz zgłosić w specjalnej ankiecie. Urzędnicy zbadają sprawę. Jeśli faktycznie oznakowanie jest złe – zostanie zmienione.

Prasówka 23.11 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Para Szamotulska tańczy w centrum miasta. Nowa rzeźba stanęła na Rynku w Szamotułach Kilka dni temu, dokładnie 17 listopada, na Rynku w Szamotułach stanęła rzeźba przedstawiająca uroczą tancerkę i przystojnego tancerza. Figura zwana Parą Szamotulską, autorstwa rzeźbiarza Jarosława Kałużyńskiego zdobi serce miasta, budząc zachwyt mieszkańców. Widzieliście już to dzieło? 📢 Na szlakach Niepodległości. Ponad 470 uczestników wzięło udział w szamotulskim XXVII Rajdzie Niepodległościowym W sobotę, 18 listopada ponad 470 uczestników wzięło udział w XXVII Rajdzie Niepodległości zorganizowanym przez szamotulski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tradycyjnie już uczestnicy stawili się na rajdowych szlakach, aby tym samym upamiętnić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. 📢 Bal Klezmera - czyli jak się bawią muzycy, którzy przed laty grywali na potańcówkach w północnej Wielkopolsce Hades, Impuls, Criters, Relax - to nazwy zespołów, które trzy, a nawet cztery dekady temu co weekend bawiły mieszkańców regionu Krajny podczas zabaw tanecznych. Choć muzykom, którzy w nich grali przybyło lat, to jednak nadal chętnie chwytają za instrumenty, a Bal Klezmera to wydarzenie, gdzie znów mogą razem stanąć przed gośćmi zabawy i porwać ich do tańca.

📢 Hala sportowa we Wronkach otwarta! Zobacz, jak wygląda nowoczesny obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach doczekała się nowoczesnej hali sportowej! We wtorek, 21 listopada odbyło uroczyste otwarcie nowoczesnej hali. Obiekt, którego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, ukończono wręcz błyskawicznie, bo już po niespełna 12 miesiącach. Zobacz, jak prezentuje się nowa hala sportowa we Wronkach! 📢 Pościg drogami powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego We wtorkowe popołudnie 21 listopada najpierw policjanci z terenu powiatu szamotulskiego, a także międzychodzkiego zostali zaangażowani do działań związanych z pościgiem.

