Prasówka 24.08.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

23 sierpnia, na terenie Parku Zamkowego w Szamotułach rozbrzmiewają dźwięki pił i dłut, w związku z oficjalnym rozpoczęciem XII Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Wielki Powrót Rzeźb". To historyczne wydarzenie, kontynuowane i wzbogacone dzięki staraniom Piotra Michalaka, dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w sierpniu i wrześniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

Policjanci z szamotulskiej drogówki pracowali na miejscu kolizji drogowej, do której doszło w Dęborzycach. Z policyjnych ustaleń wynikało, iż kierujący motocyklem marki Suzuki, na łuku drogi zjechał na nieutwardzone pobocze, gdzie uderzył w znak drogowy, a następnie przewrócił się.

Ponad 100 osób - tyle wybrało się na wakacje organizowane przez biuro podróży Itaka do Grecji. To miały być spokojne wakacje. Niestety, pożary, które przechodzą w pobliżu kurortu, w którym znajdują się wczasowicze, nie tylko popsuły te plany, ale też zagrażają ich życiu. Co gorsze, biuro podróży Itaka nie udziela turystom pomocy.