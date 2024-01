Prasówka 25.01.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Osadzonym Zakładu Karnego we Wronkach umożliwiono przystąpienie do egzaminów zawodowych, do których przystąpiło 19 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających.

We wtorek, 23 stycznia 2024 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbyła się narada roczna, stanowiąca podsumowanie działań strażaków powiatu szamotulskiego w roku 2023. Według danych, strażacy powiatu szamotulskiego interweniowali 1693 razy, czyli średnio prawie 5 razy dziennie!