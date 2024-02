Prasówka 27.02.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Prasówka Szamotuły 27.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Co by się stało, gdyby postacie z bajek na jeden dzień wyszły z ekranów? To właśnie wydarzyło się w szamotulskim kinie Halszka podczas Magicznego Koncertu Bajki Świata! Kochane przez dzieci i dorosłych postaci z bajek odwiedziły Szamotuły, by zaśpiewać swoje najpiękniejsze utwory. Zobacz zdjęcia!