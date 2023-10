Prasówka 3.10.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Jedna osoba trafiła do szpitala, druga została opatrzona na miejscu zdarzenia – to finał zdarzenia drogowego, do którego doszło 29 września na terenie gminy Obrzycko. Po godzinie 12.30 doszło do zderzania samochodów osobowych w miejscowości Słopanowo.

W odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi, wciąż szukających właściwej drogi, pojawił się program pilotażowy "Czas na młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach. Projekt, znany jako "Pracownia Młodych", ma na celu pomóc młodym osobom w wieku od 18 do 30 lat w znalezieniu właściwej ścieżki zawodowej i osobistej.