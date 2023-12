Prasówka 4.12.2023 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12, w Szamotułach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „We Wronkach wyprzedzili święta! Śnieg, wspaniały Jarmark i gwiazdor z prezentami!”?

Prasówka Szamotuły 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 We Wronkach wyprzedzili święta! Śnieg, wspaniały Jarmark i gwiazdor z prezentami! Opady śniegu, jakie w ostatnim czasie wystąpiły na naszym terenie, idealnie wpisały się w wroniecką imprezę. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia w dniach 2 i 3 grudnia zorganizowano Jarmark Świąteczny, któremu towarzyszyła Wroniecka Parada z Gwiazdorem.

📢 Niezapomniane chwile dla młodych strażaków z Pniew Bardzo ciekawa inicjatywa w Pniewach. Druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali wyjątkowe atrakcje dla młodych adeptów pożarnictwa. Nie tylko dla rozrywki, ale przede wszystkim dla nauki. 📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

Prasówka 4.12 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Szamotułach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Szamotuł, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie ”? 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Szlak z grotami, jaskiniami i bunkrami na Kaszubach. Poleca National Geographic Ten szlak na Kaszubach poleca National Geographic. Szlak "Tajemnice Lasów Mirachowskich" łączy ze sobą piękno polskiego krajobrazu i historię. Przy ścieżce są m.in. groty, bunkry. 6-kilometrowy szlak urządziło Nadleśnictwo Kartuzy. Spacer w sercu Kaszub jest atrakcyjny o każdej porze roku.

