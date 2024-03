Prasówka 6.03.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Tablet DOOGEE to urządzenie z 10,1-calowym wyświet...

W piątek, 1 marca, Członkowie koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej wraz z przedstawicielami samorządowych władz powiatowych, spotkali się przy Głazie Pamięci koło Bazyliki Mniejszej, by oddać hołd bohaterom z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szamotulski Klub Morsów Góra Lodowa rozpoczął akcję charytatywną, polegającą na wykonaniu wyzwania - wszystko to dla 10-letniej Oli z Ostroroga, która wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Nominowani do challengu mają za zadanie wykonać dziesięć pompek lub przysiadów, a następnie zebrać i wpłacić datki na leczenie dziewczynki. Do wyzwania stale dołączają kolejne kluby i stowarzyszenia.

Dwóch młodych mężczyzn włamało się do jednego z domów w Szamotułach. Włamywacze ukradli między innymi telewizor, z którym następnie szli ulicom w okolicy miejsca zdarzenia. Widząc to, podejrzeń nabrał jeden z sąsiadów, dzięki któremu udało się szybko zatrzymać podejrzanych. Może im grozić nawet 10 lat więzienia.