Prasówka 8.02.2024 Szamotuły. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Szamotuł

Krzysztof Stanowski to jeden z tych dziennikarzy, którzy wiedzą, jak poprowadzić swoją medialną karierę. Głośno o nim było kiedy ujawnił, jak wygląda prawdziwe życie zawodowe Natalii Janoszek. Ostatni przeprowadził wywiad z prezydentem RP – Andrzejem Dudą na swoim nowym kanale. Obecnie jest niezwykle popularną osobą, nic dziwnego, że wszyscy chcą się dowiedzieć, jak mu się wiedzie prywatnie i kim jest jego żona.

Rolnicy ponownie ruszają na protesty. Tym razem, rozpoczynając od miejsc zbiórki, będą kierować się kolumnami ciągników do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rolnicy z powiatu szamotulskiego i okolic wyruszą z Sękowa, w gminie Duszniki.

Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno.

Szpital Powiatowy w Szamotułach jest jednym z dwóch szpitali w Wielkopolsce, gdzie odnotowano więcej porodów niż w zeszłym roku! O tym, że coraz więcej matek wybiera Szamotulską Porodówkę, opowiedziała Marzena Skalska-Spychała, położna oddziałowa szpitala.

32-letni mieszkaniec Szamotuł został zatrzymany w związku z serią kradzieży, jakich dokonał w sklepach we Wronkach oraz w Szamotułach. Kradł drogie perfumy, alkohol i narzędzia. Grozi mu nawet do do 5 lat więzienia.

Wczoraj (6 lutego) w Berlinie odbył się pokaz mody globalnej marki Marc Cain. Na wydarzeniu zawitały znane osobistości, w tym Małgorzata Foremniak w kolorowym, wzorzystym damskim garniturze, a także Teri Hatcher z córką, czyli odtwórczyni roli Susan z „Gotowych na wszystko”. Nie zabrakło też aktorki Anny Marii Siekluckiej oraz producentki Jolanty Trykacz. Zobacz stylizacje gwiazd i kreacje prezentowane na wybiegu!