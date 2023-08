Prasówka Szamotuły 20.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szamotułach nie minęło Cię nic ważnego

Koncert Retro Boys w ramach Koncertowego Lata SZOK. Zespół wystąpił z repertuarem Krzysztofa Krawczyka, podbijając serca publiczności!

III Ogólnopolskie Dożynki partii ZMDK - "Z miłości do koryta" oraz Królów Żyta 2023 we Wszołowie okazały się prawdziwą petardą. Do tej niewielkiej miejscowości zjechały się prawdziwe tłumy, a Królowie Żyta mieli okazję poczuć się jak prawdziwe gwiazdy rocka! Każdy chciał zrobić sobie z nimi zdjęcie