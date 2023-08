Prasówka Szamotuły 21.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szamotułach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Szamotuł, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.08 a 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dusznickie Lato 2023. Sławomir gwiazdą wydarzenia w Dusznikach!”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

III Ogólnopolskie Dożynki partii ZMDK - "Z miłości do koryta" oraz Królów Żyta 2023 we Wszołowie okazały się prawdziwą petardą. Do tej niewielkiej miejscowości zjechały się prawdziwe tłumy, a Królowie Żyta mieli okazję poczuć się jak prawdziwe gwiazdy rocka! Każdy chciał zrobić sobie z nimi zdjęcie

Trwa Jumping Show w Baborówku! Wydarzenie przyciąga pasjonatów jeździectwa oraz miłośników sportów konnych. Dwa dni wydarzenia już za nami.