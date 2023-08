Prasówka Szamotuły 25.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szamotułach nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 22 sierpnia poseł Marta Kubiak i starosta szamotulski Beata Hanyżak zapoznały się z efektami modernizacji elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, w ramach której udało się osiągnąć oszczędność na energii na poziomie aż 99,76%!

YouTube, poprzez swoje ostatnie akcje, coraz bardziej utrudnia zwykłym użytkownikom życie. Oglądanie treści bez wykupionego abonamentu YouTube Premium jest irytujące, przez co coraz więcej osób decyduje się na opłacanie subskrypcji. Firma dociśnie śrubę jeszcze mocniej i sprawi, że pomijanie reklam stanie się jeszcze bardziej kłopotliwe. Zobacz, co szykują właściciele YouTube.

W internecie od środy, 23 sierpnia krąży filmik, przedstawiający parę pod kocem wykonującą energiczne ruchy. Wielu internautom nasuwa to skojarzenia z nieobyczajnym zachowaniem. Właśnie pod takim kątem sprawę bada policja w Krotoszynie.

Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu mieszkańcowi gminy Wronki. Mężczyzna podszywał się pod kobietę na portalach społecznościowych. Co więcej, wykorzystywał do tego wizerunek kobiet i umawiał z nią spotkania… do jej domu i pracy!