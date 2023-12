Prasówka Szamotuły 30.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szamotułach nie minęło Cię nic ważnego

Świąteczny weekend był intensywnym okresem dla miejscowych policjantów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców na terenie powiatu szamotulskiego. Od soboty 23 grudnia do wtorku 26 grudnia funkcjonariusze otrzymali około 100 zgłoszeń związanych z bieżącymi wydarzeniami.

Wronieccy policjanci wszczęli postępowanie w sprawie 26-letniej mieszkanki gminy Wronki, będącej właścicielką agencji pocztowej. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące przywłaszczenia pieniędzy klientów. Może jej grozić do do 3 lat więzienia.

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich

Szamotulski Gabinet Weterynaryjny WETKA przypomina wszystkim opiekunom zwierząt o tym, jak ważne jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa swoim pupilom podczas Sylwestra. Chociaż dla ludzi nadejście nowego roku to czas radości i świętowania, dla wielu zwierząt może być to okres stresu i niepokoju z powodu głośnych dźwięków i jaskrawych świateł.

Od niedawna przy bulwarze we Wronkach działa teren rekreacyjny, dostępny dla mieszkańców. Niestety, podniesienie się wody w Warcie spowodowało podtopienia nowo powstałego terenu, tym samym ograniczając możliwość korzystania z jego przestrzeni. Gmina Wronki poinformowała o tymczasowym jego zamknięciu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przekazało radosną wiadomość w kwestii rodzicielstwa zastępczego w powiecie Szamotulskim. W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste podpisanie umowy z nową rodziną zastępczą zawodową.

Policjanci z Wronek, we współpracy z Nadleśnictwem Wronki zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił części samochodu do lasu, tym samym doprowadzając do jego zanieczyszczenia.