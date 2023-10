Prasówka Szamotuły 31.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szamotułach nie minęło Cię nic ważnego

Do zdarzenia doszło w niedziele, 29 października o godz. 8.09. Wówczas do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o dachowaniu samochodu osobowego oraz jednej osobie poszkodowanej w miejscowości Szamotuły na ul. Powstańców Wlkp.

