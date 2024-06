Prasówka Szamotuły 8.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szamotułach nie minęło Cię nic ważnego

Podejrzani o kradzieże sklepowe usłyszeli zarzuty! Para, która przyjechała do Szamotuł tylko po to, by dokonać kradzieży, nie uniknie konsekwencji za kradzieże zabawek, kosmetyków i alkoholu.

Przy Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbyły się dwa wyjątkowe wydarzenia, których motywem przewodnim był haft szamotulski. Jednym z nich był wernisaż wystawy prac szamotulskiego artysty Damiana Kłaczkiewicza, który był również okazją do zorganizowania warsztatów artystycznych dla młodzieży.