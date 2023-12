Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Pełne ręce pracy miały służby ratunkowe na terenie powiatu szamotulskiego w piątkowe popołudnie 8 grudnia. W krótkim czasie doszło do dwóch poważnych zdarzeń. W ich wyniku jedna osoba trafiła do szpitala, poważnie uszkodzone zostało również mienie,

Trudno pomyśleć, do jakiej tragedii mogło dość w środowe popołudnie w Pniewach. Kilka minut po godzinie 18 Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewach została zaalarmowana do nietypowego, jednak bardzo groźnie brzmiącego zdarzenia.

W czwartek, 7 grudnia w Kinie Halszka w Szamotułach odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej na haft i koronkę. To wyjątkowe wydarzenie zainaugurowało możliwość podziwiania prawie 90 unikalnych hafciarsko-koronczarskich prac przez kolejne pięć dni, do 12 grudnia. Zobacz relację fotograficzną z tego wydarzenia!

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

W środę, 6 grudnia z okazji Mikołajek, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły zebrały się dzieci wraz z dorosłymi, aby wspólnie dać upust swojej wyobraźni i kreatywności. Podczas Warsztatów Mikołajkowych mieli oni okazję stworzyć wyjątkową dekorację świąteczną.

Wczesnym rankiem w środę, 6 grudnia w Szamotułach doszło niecodziennego zdarzenia. Świadkowie porannego incydentu donieśli o słyszalnych strzałach z broni palnej na jednej ze stacji benzynowych w Szamotułach.