Prasówka z Szamotuł 10.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policjanci z Wronek podjęli skuteczną interwencję wobec 20-latka, który nie tylko dopuszczał się licznych przestępstw, ale także stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mężczyzna był notorycznym łamaczem prawa, a jego agresywne zachowanie skłoniło lokalne służby do podjęcia działań mających na celu ochronę mieszkańców.

W Szamotułach, we wtorek 7 listopada, odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXIV edycję konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe" Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To wydarzenie skupiające się na inicjatywach, które przyczyniają się zarówno do ochrony środowiska, jak i promowania dziedzictwa kulturowego.