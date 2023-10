Prasówka z Szamotuł 15.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

14 października to święto wszystkich pracowników oświaty. Obchodzimy wówczas Dzień Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku. Jest okazją do podziękowania nauczycielom za ich trud i prace związaną z przygotowaniem do życia kolejnych pokoleń młodych Polaków, jest też okazją do nagrodzenia tych najlepszych, wyróżniających się.