Prasówka z Szamotuł 17.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W miejscowości Pólko, w gminie Kaźmierz, doszło do niecodziennej kolizji drogowej. W wyniku uderzenia samochodu osobowego w ciągnik, ten przewrócił się na bok i zablokował ulicę. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Obecnie policjanci badają sprawę, w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.

W piątek, 16 lutego, na drodze wojewódzkiej nr 185 w miejscowości Słopanowo doszło do wypadku rogowego, w wyniku którego doszło do pożaru samochodu. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala w Szamotułach. Sprawę bada policja.