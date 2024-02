Prasówka z Szamotuł 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

O takiej lekcji historii marzy każdy uczeń! Dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach miały okazję dowiedzieć się więcej o patronie szkoły, Adamie Mickiewiczu, na swojej pierwszej lekcji historii. Wszystko to w ramach projektu "Tacy, jak Adaś", który intensywnie działa w szkole od kilku dni. W podziękowaniu za lekcję uczniowie zatańczyli także poloneza!

17-letni mieszkaniec gminy Duszniki odpowie za grożenie kasjerowi przedmiotem przypominającym broń. Zrobił to "dla żartu" będąc w sklepie z grupą znajomych. Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania dokonania rozboju, za co odpowie przed sądem.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz wszystkich mieszkańców miasta Obrzycko na terenie Miasta Obrzycko został zamontowany defibrylator AED. To nowoczesne i proste urządzenie może uratować życie.

Historia jednego z szamotulskich policjantów, który po służbie zainterweniował, gdy rozpoznał podejrzanego o kradzież roweru, staje się przykładem czujności i zaangażowania służb także poza godzinami pracy. Do incydentu doszło w Szamotułach. 33-letni mieszkaniec Obornik został zatrzymany po rozpoznaniu przez czujnego funkcjonariusza po służbie.

Miasto Obrzycko poinformowało o zmianach, jakie nastąpią w organizacji ruchu na ulicach miasta. Jesteś kierowcą? Sprawdź, co się zmieni.

W kilka minut stracili dorobek życia. Pożar strawił dom i miejsce pracy. Do tragicznego pożaru doszło w spokojną sobotę. Pięcioosobowa rodzina potrzebuje pomocy! Nie są jednak osamotnieni, w obliczu takiej tragedii doświadczyli dobrego serca od innych ludzi.

74-letni mieszkaniec Pleszewa zemdlał w trakcie mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 30 stycznia podczas wieczornej eucharystii