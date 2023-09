Prasówka z Szamotuł 26.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Pieczone podudzia z kurczaka to wyśmienity pomysł na obiad. Podpowiadam, jak je przygotować, by były idealnie soczyste. Sekret to użycie rękawa do pieczenia. Jest on dostępny do kupienia w większości supermarketów, z wyglądu przypomina przeźroczystą folię. Pieczenie mięsa tą metodą jest bardzo proste i uda się nawet początkującym kucharzom. Sprawdź i wypróbuj przepis na podudzia z kurczaka z piekarnika.