Prasówka z Szamotuł 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szamotulski "Rolnik", czyli Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach, rozpoczął odliczanie symbolicznych stu dni do matury podczas balu studniówkowego. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w Domu Przyjęć Wichrowe Wzgórze w Grzebienisku. Maturzyści podziękowali wychowawcą za te kilka lat opieki i przygotowań, a następnie popisali się pięknym polonezem. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!

W piątek, 26 stycznia, odbyła się Studniówka Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach. To właśnie od tego wyjątkowego wieczoru maturzyści zaczęli odliczanie symbolicznych dni do egzaminów maturalnych. Uczniowie świętowali hucznie, a na parkiecie nie zabrakło popisów tanecznych w parach i solo. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!

Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

Puszysty pieczony naleśnik z owocami i cukrem pudrem to rarytas prosto z Holandii. Łączy to, co najlepsze w naleśniku i omlecie. Można go jeść na śniadanie i na deser. Doskonale smakuje z owocami, cukrem pudrem, a także gałką lodów.

Gmina Szamotuły zmieni granice? W środę, 24 stycznia, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Włodzimierz Kaczmarek, ogłosił przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyrażenia opinii przez mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły o zmianie granic gminy.